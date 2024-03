Antognoni: "Non capisco critiche a Pioli: pubblico rossonero è esigente"

Il Milan sarà impegnato contro la Fiorentina questo sabato allo stadio Artemio Franchi, alle ore 20.45, in occasione della trentesima giornata del campionato di Serie A. Ai microfoni di Tuttosport, questa mattina, è intervenuta l'ex bandiera e dirigente viola Giancarlo Antognoni che ha parlato anche del Milan. Non si è espresso tanto sulla partita ma più sul ruolo e la stagione di Stefano Pioli, prendendo le difese del tecnico rossonero con cui ha anche lavorato ai tempi della Fiorentina. Le sue parole.

Le parole di Antognoni su Stefano Pioli: "Non capisco tutte queste critiche a Pioli, mica è passato un secolo da quando ha conquistato lo scudetto... Il pubblico rossonero è esigente ma non può pretendere di vincere sempre. Questo Milan è forte, andrà in Champions e può arrivare in fondo all'Europa League che è un trofeo di prestigio"