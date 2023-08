Antonini: "Il Milan ha tirato fuori le sue qualità. Ecco il mio migliore in campo"

Luca Antonini, nel corso del post partita di Bologna - Milan su Milan Tv, ha commentato così la vittoria rossonera nella prima giornata di campionato: "Una partita iniziata subito in salita con la traversa di Lykogiannis. Poi il Milan ha tirato fuori le qualità che ha. E’ venuto fuori Pulisic, l’assist di Reijnders, il gol di Giroud. Partiti con il piede giusto e non era facile contro questo Bologna. Nel secondo tempo il Milan era un po’ stanco. Partire con una vittoria così è un gran risultato. Migliore in campo? Pulisic"