Antonini: "Pioli ha meritato la conferma, ho sempre avuto ammirazione per lui"

Luca Antonini, ex difensore del Milan, è intervenuto a Sky Sport 24 e ha parlato di Stefano Pioli: "Non è una sorpresa conoscendo Pioli, Ibra, Paolo e tutto l'ambiente, stanno facendo un percorso importante. Pioli l'ho avuto solo per sei mesi, ero giovane e non ero ancora pronto, ma a livello personale ho sempre avuto ammirazione per il mister, ho un bel rapporto tuttora. Credo che sia quello che se lo meriti più di tutti, è stato attaccato, criticato, hanno detto che non era pronto per una squadra come il Milan... Invece lui zitto zitto ha lavorato e sta ottenendo risultati importanti, si è meritato la conferma. Anche il suo secondo Murelli, sono persone eccezionali, hanno meritato un'occasione del genere e si meritano di continuare per molti anni".