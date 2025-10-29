Appuntamento per i tifosi con De Winter e Athekame il 31 ottobre allo store di Via Dante: le info

Una nuova occasione per i tifosi rossoneri: con all'orizzonte il big match a San Siro contro la Roma, Zachary Athekame e Koni De Winter saranno al Flagship Store di via Dante venerdì 31 ottobre alle 17.00 per un incontro speciale nel cuore di Milano. L'esterno svizzero e il difensore belga, protagonisti in maglia rossonera in questo inizio di stagione, visiteranno lo Store e saluteranno i tifosi presenti. L'appuntamento è in via Dante 12, Zachary e Koni vi aspettano!