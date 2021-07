Arbitri di A e B, parte il raduno precampionato a Sportilia

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Comincia oggi il raduno degli arbitri della CAN di Serie A e B a Sportilia. In vista degli impegni di campionato i direttori di gara si ritroveranno intorno a mezzogiorno nel centro sportivo il un centro sportivo polivalente di Santa Sofia, in provincia di Forlì-Cesena, dove prima di tutto, anche se vaccinati con prima e seconda dose, saranno sottoposti a tampone e al test sierologico. Oltre a Massa e Giacomelli, sospesi perchè sotto indagine della Procura arbitrale per questioni legate ai rimborsi delle trasferte, non ci sarà l'internazionale Marco Guida, impegnato alle Olimpiadi di Tokyo (ieri alla Var per la partita tra Brasile e Germania valida per il girone D del torneo maschile e sabato prossimo sempre al Var per la partita del Torneo femminile tra Nuova Zelanda e Usa). (ANSA).