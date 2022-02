Arbitro donna denuncia degli insulti sessisti, squalificato l'allenatore

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - LA SPEZIA, 27 FEB - Una donna arbitro di vent'anni sarebbe stata oggetto di "numerose frasi offensive e discriminatorie per motivo di sesso" da parte dell'allenatore e di "sostenitori, e calciatori non meglio identificati" ad una partita di under 14. E' la motivazione con cui il giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti ha ordinato le porte chiuse per una giornata al campo della Santerenzina e inflitto lo stop fino al prossimo 30 giugno all'allenatore della formazione Giovanissimi B, oltre ad aver comminato alla società una multa di 200 euro. A riportare l'episodio la giovane direttrice di gara appartenente alla sezione AIA della Spezia, che ha presentato un dettagliato referto, con supplemento, in merito alla partita giocata presso il campo sportivo di Falconara, nel territorio di Lerici, il 16 febbraio scorso. Per quanto riguarda il tecnico della squadra Giovanissimi, il giudice sportivo Aldo Ferdeghini riporta come al 35esimo minuto del secondo tempo avrebbe "criticato l'operato del Direttore di Gara, arbitro donna, indirizzando nei suoi confronti espressione offensiva e discriminatoria per motivi di sesso". Un "comportamento gravemente e reiteratamente offensivo" nei confronti dell'arbitro donna sarebbe stato condotto anche da altri tesserati, secondo il dispositivo. Una versione dei fatti contestata dal presidente della società Francesco Pardini. "Siamo a dir poco perplessi di questa ricostruzione - dice all'ANSA -. A quella partita ero presente personalmente, insieme al resto della dirigenza, e non abbiamo assistito a nulla di tutto ciò. Ho chiamato l'allenatore, che mi ha assicurato di aver detto all'arbitro 'devi andare a fare dell'altro'. Un rappresentante dei genitori, anch'egli presente, si è già offerto di pagare la multa. Faremo ricorso per capire cosa è stato scritto sul referto, speriamo di poter avere un confronto con la direttrice di gara al più presto". (ANSA).