Arsenal, c'è Gyokeres nel mirino. Ma lo Sporting chiede i 100 milioni della clausola

Viktor Gyökeres è nella lista degli attaccanti dell'Arsenal per questa estate. Il 25enne ha segnato 36 gol in 41 partite in tutte le competizioni con lo Sporting CP, non stupisce quindi che il giocatore sia finito nel mirino di diverse squadre, con l'Arsenal che ha già chiesto informazioni.

La risposta che è arrivata dal club portoghese è stata breve e concisa: Gyökeres può partire in estate ma solo per l'importo della clausola rescissoria, ovvero 100 milioni di euro. Una cifra importante anche per i Gunners, anche con i soldi che arriveranno alla Champions League della prossima stagione.