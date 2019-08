AS - Correa blocca l'arrivo di Rodrigo all'Atletico, ma dai rossoneri non sono arrivate offerte concrete

Lo stallo che sta vivendo la trattativa per Correa ostacola il mercato dell'Atletico Madrid. Come riporta il quotidiano spagnolo AS, infatti, i Colchoneros attendono la cessione dell'argentino per dare l'accellerata alla trattativa con il Valencia per Rodrigo, calciatore atteso anche da Simeone. Tuttavia, senza la partenza di Correa, Rodrigo non può trasferirsi al Wanda. Inoltre, As sottolinea come, a parte il gradimento di Correa al Milan, da parte dei rossoneri non sono ancora stati mandati reali segnali di interesse al club madrileno.