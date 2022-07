AS - L'Atletico sogna Cristiano Ronaldo: Simeone ha dato l'ok al possibile arrivo del portoghese

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’Atletico Madrid sogna il colpo Cristiano Ronaldo. Come riportato da AS, i Colchoneros avrebbero manifestato l’interesse per il portoghese, e il tecnico Diego Simeone avrebbe dato il proprio gradimento all’operazione. Sarebbe un acquisto ad effetto dopo che per anni Ronaldo ha fatto le fortune del Real Madrid, acerrimi cugini dell’Atletico. Sappiamo che il giocatore vuole giocare la Champions League in questa stagione e che ha intenzione di lasciare il Manchester United.