Aspettando LeBron. La Stampa: "Milan salvato da Maignan. La stella NBA investe nella società"

Un Milan che vive una delle serate più anonime dei suoi ultimi anni sfavillanti. Scrive così stamani La Stampa, spiegando come i rossoneri debbano ringraziare Mike Maignan per non essere incappati nella prima sconfitta stagionale contro il Sassuolo. Ma in tutto ciò, è pronto ad investire proprio sul club campione d’Italia uno che lo spettacolo è abituato a crearlo: LeBron James. La stella dei Lakers è infatti tra gli investitori di Main Street Advisors, uno dei due fondi americani che sarebbero interessati ad affiancare Redbird nell’acquisizione del Milan.