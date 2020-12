Assemblea della Lega Serie A slitta a martedì 15/12

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - E' stata spostata a martedì 15 dicembre l'assemblea della Lega Serie A inizialmente prevista per venerdì 11. La riunione è convocata alle 15 in videoconferenza e resta immutato l'ordine del giorno, con le raccomandazioni medico sanitarie della Fmsi, alla luce delle quali i club potrebbero discutere sull'adozione di una centrale unica per processare i tamponi per il coronavirus delle squadre. L'assemblea sarà anche l'occasione per un aggiornamento sull'operazione, approvata nell'ultima assemblea del 19 novembre, per l'ingresso della cordata fondi di investimento Cvc-Advent-Fsi nella media company con cui la Lega gestirà i diritti tv e quelli commerciali. Sul tavolo anche la fatturazione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti tv della stagione in corso, nonché il tema della virtualizzazione di spalti e cerchio di centrocampo degli stadi. (ANSA).