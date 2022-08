Assogna: "Il Milan è una delle poche squadre di Serie A che ha una identità riconoscibile"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Assogna, giornalista, si è così espresso a SkySport sul girone del Milan in Champions League: "Per giocare bene in Europa devi giocare la Champions. Il Milan, dopo la partecipazione della passata stagione e la vittoria dello Scudetto, ha avuto fiducia da spendere nel torneo più impegnativo del mondo. Il Milan è una delle poche squadre italiane che ha una identità riconoscibile, attaccando sempre la porta avversaria e questo in Europa avrà un peso. Poi, tra le migliori del calcio italiano e le migliori del calcio europeo c'è una differenza ad ora incolmabile".