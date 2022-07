Aston Villa, dai ritardi alle ciabatte in doccia passando per... la torta. Virali le multe di Gerrard

Fonte: tuttomercatoweb.com

È diventato virale in rete il "tariffario" delle multe dell'Aston Villa. Il tecnico Steven Gerrard ha stabilito, oltre alle classiche sanzioni per il ritardo agli allenamenti (500 sterline) o alle riunioni (200 sterline al minuto), emergono anche alcune multe curiose: guai a lasciare piatti, posate o tazze sul tavolo una volta finito di mangiare, altrimenti sono 100 sterline di multa per ogni oggetto dimenticato. Stessa sanzione se entri nella doccia senza ciabatte ma soprattutto nessun giocatore si può sottrarre dal portare la torta di compleanno, altrimenti saranno 50 sterline per ogni giorno di ritardo. Nessuna sanzione pecuniaria per chi perde la partitella d'allenamento, ma il peggiore in campo (votato dalla squadra vincente) sarà costretto a indossare una maglia con la scritta in evidenza: "Sono stato il peggiore dell'allenamento".