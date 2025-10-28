ATA-MIL (1-1): esce Gimenez acciaccato, entra Loftus

di Francesco Finulli

Al minuto 62 altra svolta nella partita: esce un impalpabile Santiago Gimenez, acciaccato dopo un contrasto, e ritorno in campo Loftus-Cheek che ha saltato le ultime due gare. Ora il Milan, avendo sostiuito Leao all'intervallo, come coppia d'attacco ha Nkunku e Loftus-Cheek.

ATALANTA-MILAN 1-1
Marcatori: 4' Ricci (M), 35' Lookman (A)

LE FORMAZIONI

ATALANTA (3-5-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon (20' Brescianini), Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman. A disp.: Rossi, Sportiello, Musah, Sulemana, Scamacca, Samardzic, Bellanova, Djimsiti, Kolasinac, Obric, Zalewski, Maldini, Krstovic. All. Ivan Juric.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez (61' Loftus-Cheek), Leao (45' st Nkunku). A disp.: Pittarella, Terracciano, De Winter, Odogu, Athekame. All. Massimiliano Allegri.

Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1