ATA-MIL (1-1): esce Gimenez acciaccato, entra Loftus
Al minuto 62 altra svolta nella partita: esce un impalpabile Santiago Gimenez, acciaccato dopo un contrasto, e ritorno in campo Loftus-Cheek che ha saltato le ultime due gare. Ora il Milan, avendo sostiuito Leao all'intervallo, come coppia d'attacco ha Nkunku e Loftus-Cheek.
ATALANTA-MILAN 1-1
Marcatori: 4' Ricci (M), 35' Lookman (A)
LE FORMAZIONI
ATALANTA (3-5-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon (20' Brescianini), Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman. A disp.: Rossi, Sportiello, Musah, Sulemana, Scamacca, Samardzic, Bellanova, Djimsiti, Kolasinac, Obric, Zalewski, Maldini, Krstovic. All. Ivan Juric.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez (61' Loftus-Cheek), Leao (45' st Nkunku). A disp.: Pittarella, Terracciano, De Winter, Odogu, Athekame. All. Massimiliano Allegri.
Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan