Atalanta-Como rinviata a domani: la classifica di Serie A

Il posticipo serale del lunedì tra Atalanta e Como non si è giocato. La gara, in programma al Gewiss Stadium alle 20.45, era stata prima spostata di un'ora per la troppa pioggia caduta su Bergamo, poi ufficialmente rinviata visto che la situazione non accennava a migliorare. La sfida, dunque, si recupererà domani sera sempre alle 20.45. Di seguito la classifica di Serie A:

SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA DOPO IL DERBY

Torino 11 punti

Napoli 10

Udinese 10

Juventus 9

Empoli 9

Inter 8

Milan 8

Lazio 7

Atalanta 6*

Roma 6

Hellas Verona 6

Fiorentina 6

Bologna 6

Parma 5

Lecce 5

Genoa 5

Venezia 4

Monza 3

Como 2*

Cagliari 2

* una partita in meno