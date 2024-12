Atalanta e Gasperini indigesti per Fonseca: il portoghese ha perso quasi tutti i confronti

Paulo Fonseca non ha mai battuto né l'Atalanta né Gasperini: il bilancio è di un pari e quattro sconfitte. Nel dettaglio:

25 settembre 2019, Roma - Atalanta 0-2

25 febbraio 2020, Atalanta - Roma 2-1

20 dicembre 2020, Atalanta - Roma 4-1

22 aprile 2021, Roma - Atalanta 1-1

6 dicembre 2024, Atalanta - Milan 2-1

Al termine della partita contro gli orobici, il tecnico portoghese si è lasciato andare a un duro sfogo nei confronti dell'arbitro La Penna: "In una situazione come questa si cambia la partita, comincia la gara perdendo con un gol che non è legale. Oggi sono rivoltato per questa situazione: tutte le settimane sono tanti errori. Questo arbitro è stato qui a fare il VAR contro l'Udinese e possiamo vedere cosa è successo contro l'Udinese: io avevo paura di questo arbitro per questa partita e ha iniziato bene...".

Gasperini dal canto suo ha risposto: "Se il tentativo di parlare d'altro e non della partita, ognuno può commentare. Da parte mia non ho avuto questa sensazione: il gol di De Ketelaere è stato straordinario, è andato in cielo. Non ricordo episodi particolari, se non qualche fallo laterale contestato. Metto l'accento non sulla prestazione del Milan ma sulla nostra: sono stra convinto che abbiamo meritato la vittoria".