Atalanta, Gasperini: "Mai detto che andavo via, solo che non avrei rinnovato"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, parla così a Sky Sport dal Premio USSI a Coverciano: "Mi fa piacere che il premio sia stato assegnato a me da una associazione così importante. È riferito alla scorsa stagione, speriamo di fare qualcosa di buono anche in questa".

Perché si è arrabbiato? Crede davvero che l'Atalanta in Champions venga data per scontata?

"Spero e mi auguro di no, per me rappresenta il traguardo massimo per l'Atalanta in questo momento, anche se abbiamo provato a bluffare un po' sullo Scudetto. Più per darci una spinta e perché ci siamo ritrovati lì a 9 giornate dalla fine. Però sarebbe l'ennesimo risultato eccezionale dell'Atalanta".

Ieri sera col Lecce come l'ha vissuta?

"Era una partita particolare, soprattutto per il Lecce. Il nostro risultato è tutto da conquistare, abbiamo un po' di margine ma dietro c'è il fior fiore del calcio italiano, società straordinarie che mirano tutte a raggiungere questo traguardo, il più desiderato".

La concorrenza alle spalle cosa vi dice?

"Avvalora ancora di più il nostro campionato ma deve essere così tra un mese. Dietro ci sono squadre forti".

Se l'Atalanta si qualificasse in Champions League, ripenserebbe a una possibile permanenza?

"Ne riparliamo quando la conquisteremo, se la conquisteremo... Ieri sera abbiamo perso due punti in casa, avrebbero significato tanto. Dobbiamo sapere che i rivali sono agguerriti, dobbiamo ritrovare la massima concentrazione e la forza di tutti. E io non ho mai detto che vado via, ma un'altra cosa, che non rinnovavo ed è diverso. L'obiettivo comunque ora è solo raggiungere la Champions. E non è una cosa che matura in una settimana, ma nei mesi, negli anni. Con Bergamo e l'Atalanta ho un legame e quello che abbiamo fatto quest'anno va ancora oltre a quelli scorsi. A volte ci si dimentica dei giocatori persi per infortunio. Tutto positivo ma ora chiudiamolo così".

La quota Champions League sarà davvero 70 punti?

"Per essere certi, magari qualche punto in più ma lo verifichiamo domenica dopo domenica. Ci sono ancora scontri diretti e se facciamo i punti che dobbiamo, gli altri dietro non ci prendono".

Premio a Conte o a Inzaghi?

"Tutti e due e non sbagli. Anche perché lo meritano...".