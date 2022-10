Atalanta, Gasperini: "Sarà una settimana chiave per capire dove possiamo arrivare"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, dopo la vittoria per 2-0 sull'Empoli, ha parlato così dei sogni degli orobici in campionato ai microfoni di DAZN: "Non è il momento dei sogni, intanto della gratificazione per i 27 punti in classifica. Adesso incontreremo Napoli, Lecce e Inter: sarà una bella settimana con confronti determinanti per capire il nostro livello".