Atalanta, Lookman si allena a parte: è in dubbio per il Milan?

Il Milan domenica sera sfiderà l'Atalanta a San Siro in un match carico di importanza in ottica qualificazione in Champions League. I rossoneri, battendo i bergamaschi, potrebbero praticamente blindare il terzo posto, garantendosi con agio la possibilità di essere tra le qualificate alla massima competizione europea.

L'Atalanta si è allenata in mattinata, con un campanello d'allarme: Lookman ha svolto un lavoro esclusivamente individuale, così come Palomino. Attendendo ulteriori notizie, sembra chiaro che quantomeno l'attaccante sia in dubbio per la sfida di domenica. Domani i nerazzurri saranno in campo nuovamente in mattinata.