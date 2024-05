Continua la protesta della Sud: "Noi pretendiamo e meritiamo una società forte e vincente. Milano non si accontenta"

Come per Milan-Genoa anche nel pre partita di Milan-Cagliari la Curva Sud espone degli striscioni, gli unici di oggi, di protesta per dar seguito alla contestazione silenziosa cominciata la scorsa settimana. Il messaggio lanciato è molto chiaro: "Noi pretendiamo e meritiamo una società forte e vincente. Milano non si accontenta".

LE FORMAZIONI DI MILAN-CAGLIARI

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Musah, Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulisic. A disp.: Nava, Torriani; Calabria, Caldara, Hernández, Terracciano, Tomori; Adli, Pobega, Zeroli; Jović, Leão, Okafor. All.: Pioli.

CAGLIARI (4-5-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Obert; Nández, Sulemana, Deiola, Prati, Luvumbo; Shomurodov. A disp.: Aresti, Radunović; Azzi, Di Pardo, Hatzidiakos, Wieteska; Mancosu, Oristanio, Viola; Kingstone, Lapadula, Pavoletti, Petagna. All.: Ranieri.

Arbitro: Sozza di Seregno.