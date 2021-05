Atalanta, Mattia Caldara verso il ritorno al Milan

Movimenti in difesa in casa Atalanta in vista della prossima stagione. Mattia Caldara, scrive La Gazzetta dello Sport, è destiato a tornare al Milan, mentre Sutalo andrà a farsi le ossa in prestito. Per quanto riguarda il mercato in entrata è in fase avanzata la trattativa con il Malmoe per Anel Ahmedhodzic, difensore svedese naturalizzato bosniaco. Un affare da circa 9 milioni di euro.