Atalanta-Milan 1-1 all'intervallo, a Bergamo presenti Furlani, Tare, Moncada ed Ibra

di Manuel Del Vecchio

Finisce 1-1 il primo tempo di Atalanta-Milan, probabilmente la peggior frazione si gioco dei rossoneri in questa nuova stagione. Squadra lunga, reparti slegati, errori tecnici e di concetto, gol trovato in modo estremamente casuale e tanti tiri subiti da parte della Dea: un 1-1 che al momento sorride alla squadra di Allegri per quanto (non) visto in campo.

Presenti alla New Balance Arena di Bergamo anche l'AD Giorgio Furlani, il DS Igli Tare, il DT Geoffrey Moncada ed il Senior Advisor di RedBird Ibrahimovic.