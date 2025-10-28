Atalanta-Milan 1-1, la classifica aggiornata. Milan a quota 18, perso altro terreno dal primo posto
Il Milan pareggia la seconda partita consecutiva dopo essere passato in vantaggio nei primi minuti e butta altri due punti dimostrando che, al momento, non ha le carte in regola per la corsa scudetto. Prestazione pessima della squadra e brutta lettura di Allegri, che toglie Leao all’intervallo e poi rimane senza soluzioni in attacco. Alla rete di Ricci al terzo minuto risponde Lookman a fine primo tempo con un sinistro che fulmina Maignan sul suo palo.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Napoli 21*
Roma 18
Milan 18*
Inter 15
Bologna 14
Como 13
Atalanta 13*
Juventus 12
Udinese 12
Cremonese 11
Torino 11
Lazio 11
Sassuolo 10
Cagliari 9
Parma 7
Lecce 6*
Verona 5
Pisa 4
Fiorentina 4
Genoa 3
*una partita in più
