Atalanta-Milan, ancora Turbo-Theo: il francese ha raggiunto i 35.43 Km/h

Atalanta-Milan ha visto tanti protagonisti tra i giocatori rossoneri, e uno di questi è sicuramente Theo Hernandez. Un assist per Leao, un passaggio decisivo per il gol di Calabria, tante sovrapposizioni e anche parecchia attenzione in fase difensiva. In alcune situazioni di gioco mister Pioli gli ha fatto occupare una posizione più centrale, quasi da mezz'ala, e anche lì Theo ha risposto presente. Una prestazione ottima, a cui si aggiunge un dato davvero impressionante: durante il match disputato al Gewiss Stadium il forte terzino francese ha raggiunto la velocità di 35.43 Km/h, la più alta di questo turno di campionato secondo i dati forniti dalla Lega Serie A. Ieri sera Theo Hernandez è sceso in campo con il turbo.