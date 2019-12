Atalanta-Milan, la difesa rossonera è meno perforata di quella nerazzurra

In attesa dell'importante lunch match tra Atalanta e Milan di Domenica, è giusto analizzare e valutare come le due squadre arrivino alla sfida. Guardando ai numeri si può notare una grande differenza in zona realizzativa, con i numeri a favore della squadra di Gasperini, ma al tempo stesso è giusto sottolineare anche una differenza in zona difensiva.

Guardando ai gol subiti dalle due squadre, infatti, si può notare come il Milan abbia subito 19 gol mentre l'Atalanta 25, una differenza non larghissima ma che sottolinea come l'attenzione in fase difensiva del Milan quest'anno sia cresciuta. Una concentrazione che andrà confermata anche Domenica quando Musacchio, Romagnoli, Rodriguez e Conti si troveranno di fronte il temibile attacco orobico.