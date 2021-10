Atalanta-Milan, la moviola del CorSport: "La rete del 2-3 era da annullare"

"La rete del 2-3 era da annullare" scrive il Corriere dello Sport analizzando gli episodi da moviola di Atalanta-Milan 2-3. Non benissimo Di Bello: non vede il rigore (ma dalla posizione dove era, sarebbe stato un miracolo); bravo nel giudicare non punibile l’entrata di Tomori su Pessina. Era fallo su Messias sul gol del 2-3: "Zapata tocca con la gamba sinistra la sinistra di Messias che finisce per autosgambettarsi, qui l’errore va diviso con il VAR, l’immagine (così come l’errore) è chiara".