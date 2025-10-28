Atalanta-Milan: una partita delicata e un taboo da sfatare…

La partita di stasera tra Milan e Atalanta è una partita tanto importante quanto insidiosa e difficile per diversi motivi che ora analizzeremo. Ricordiamo che la partita si giocherà alla New Balance Arena, nuovo nome dell'ex Gewiss Stadium, alle 20:45, partita che chiuderà il primo giorno del turno infrasettimanale dopo l'anticipo delle 18:30 tra Lecce e Napoli.

I numeri dell'Atalanta - L'Atalanta, attualmente al settimo posto con 12 punti, è ancora imbattuta in Serie A, dove ha totalizzato 2 vittorie e 6 pareggi. Questo dimostra come la squadra di Juric resti in partita fino alla fine e dunque sarà importante rimanere concentrarti dal primo all'ultimo minuto e non uscire dalla partita come fatto contro il Pisa dopo il primo goal segnato. Altro dato importante è quello relativi ai gol fatti e subiti, numeri che sono praticamente identici a quelli dei rossoneri: 12 goal fatti e 6 subiti, mentre per il Milan, se i goal subiti sono gli stessi (6), i goal fatti sono uno in più (13).

Taboo da sfatare - Se i dati elencati prima e la difficolta storica di giocare in trasferta sul campo dell'Atalanta non basta, segnaliamo che proprio in questo stadio il Milan non vince dalla stagione 2021/2022, partita vinta dai rossoneri per 3-2, con i due gol dell'Atalanta arrivati nel finale, all'85' il rigore di Zapata e al 94' il goal di Pasalic, che avevano risposto alla rete dopo 30 secondi di Calabria, quella di Tonali e infine quella di Rafa Leao, che contro l'Atalanta ha realizzato in carriera 4 goal, 3 in campionato e 1 in Coppa Italia.