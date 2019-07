Atalanta, Roma forte su Mancini: c'è distanza di cinque milioni

La Roma vuole Gianluca Mancini, centrale difensivo dell'Atalanta della Nazionale. I giallorossi finora hanno proposto circa 25 milioni di euro, bonus compresi, ma la forbice rimane ancora. Questo perché i nerazzurri non hanno necessità di cedere per mettere a posto il bilancio, dopo l'arrivo in Champions League. Mancini quindi diventa più caro, nonostante le assenze nelle ultime gare, dove ha perso il posto.

CINQUE MILIONI - L'Atalanta così chiede sì 25 milioni, ma è la base. Poi ci sarebbero i bonus per arrivare circa a 30, qualcosina in meno che per Manolas. Possibilità plusvalenza: a 23 anni è uno dei migliori prospetti d'Italia, con l'idea che se dovesse fare bene anche nella Capitale, allora potrà assicurare una plusvalenza ai giallorossi.