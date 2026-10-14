Atalanta, Sarri: "Scalvini salterà probabilmente anche il Milan"

vedi letture

Il tecnico dell'Atalanta ha parlato dell'infortunio di Scalvini che, oltre al match contro il Pafos, rischa di saltare anche il Milan

Maurizio Sarri, tecnico dell'Atalanta, è stato intervistato da Sky alla vigilia della gara di Conference League contro il Pafos e ha annunciato che il difensore Giorgio Scalvini, che si è infortunato contro il Venezia rischia di saltare anche la gara di domenica di campionato contro il Milan. Queste le parole dell'allenatore dei bergamaschi: "Scalvini non ha un infortunio molto grave, per fortuna, però chiaramente per qualche giorno deve stare a riposo.

Se salterà anche il Milan? Probabilmente sì, ma questo ancora non lo sappiamo. Andiamo a sopperire con i giocatori che ci sono rimasti. In questo momento è anche importante che siano tutti abbastanza coinvolti, quindi è anche importante che in questo momento mettano i piedi in campo più giocatori possibili".

LA SQUADRA ARBITRALE DI MILAN-ATALANTA

Arbitro: CHIFFI

Assistenti: MONDIN – YOSHIKAWA

IV uomo: SOZZA

VAR: CAMPLONE

AVAR: PRONTERA