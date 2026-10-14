Atalanta, Sarri: "Scalvini salterà probabilmente anche il Milan"
Maurizio Sarri, tecnico dell'Atalanta, è stato intervistato da Sky alla vigilia della gara di Conference League contro il Pafos e ha annunciato che il difensore Giorgio Scalvini, che si è infortunato contro il Venezia rischia di saltare anche la gara di domenica di campionato contro il Milan. Queste le parole dell'allenatore dei bergamaschi: "Scalvini non ha un infortunio molto grave, per fortuna, però chiaramente per qualche giorno deve stare a riposo.
Se salterà anche il Milan? Probabilmente sì, ma questo ancora non lo sappiamo. Andiamo a sopperire con i giocatori che ci sono rimasti. In questo momento è anche importante che siano tutti abbastanza coinvolti, quindi è anche importante che in questo momento mettano i piedi in campo più giocatori possibili".
LA SQUADRA ARBITRALE DI MILAN-ATALANTA
Arbitro: CHIFFI
Assistenti: MONDIN – YOSHIKAWA
IV uomo: SOZZA
VAR: CAMPLONE
AVAR: PRONTERA
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