Athekame a DAZN: "Felice ma non troppo perché non abbiamo vinto"
Oggi alle 23:05News
di Manuel Del Vecchio

Zachary Athekame, oggi in gol, ha parlato a DAZN al termine di Milan-Pisa. Le sue parole:

Cosa hai pensato quando hai segnato?

“Niente, ho solo tirato e ho segnato”.

Primo gol a San Siro… Che emozioni ha provato?

“Ero felice, ma non così felice perché non abbiamo vinto”.