Atletico Madrid, un solo gol subito contro le italiane con Simeone in panchina: rete segnata da Kakà nel 2014

In vista del match di questa sera tra Atletico Madrid e Juventus, valido per l'andata degli ottavi di Champions League, Opta ha pubblica questa curiosità su Twitter: "L’Atletico Madrid ha subito un solo gol in sei sfide di Champions League contro squadre italiane sotto Diego Simeone (4V, 2N): rete segnata da Kaká nel successo dei Colchoneros per 4-1 contro il Milan nel marzo 2014. Solidità".

