Attento Milan, Gasperini si diverte spesso con le big

Gasperini si diverte spesso con le big. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i numeri sono dalla parte del tecnico dell’Atalanta: una sola sconfitta col Napoli, poi vittorie contro Inter e Lazio, doppio 3-3 con la Roma e 2-2 con la Juve. A questi risultati va aggiunto anche il 3-0 (da applausi) rifilato ai bianconeri di Allegri in Coppa Italia. C’è un’altra X da ricordare, il 2-2 col Milan all’andata. Non male il bilancio personale in A con i rossoneri: 6 successi, 7 pari e 6 sconfitte.