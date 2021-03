AUDIO MN - Turci (DAZN): "Bennacer è uno dei centrocampisti più sottovalutati d'Italia"

Tommaso Turci, giornalista di DAZN, è intervenuto a MilanNews in Podcast, ha parlato di Ismael Bennacer: "Sono innamorato di Bennacer, riesce a darti il cambio di ritmo alla squadra. Lo dicono i numeri, con Bennacer titolare il Milan ha perso solo contro lo Spezia. Quando è entrato in campo a Firenze, anche per tempi di gioco, ha cambiato faccia al Milan. Ma non lo scopriamo oggi, lo sapevamo già prima. Quando è venuto a mancare Bennacer, il Milan si è snaturato. Bennacer è uno dei centrocampisti più sottovalutati d'Italia".