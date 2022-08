Auguri di buon compleanno a Balotelli: l'ex Milan compie 32 anni

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nato a Palermo ma bresciano di adozione, oggi, Mario Balotelli compie oggi 32 anni. Nel corso della sua carriera, genio e sregolatezza sono venuti fuori anche nell’esperienza che ha vissuto al Milan. In totale con i rossoneri ha giocato per 2 stagioni e mezzo. Arrivato al Diavolo nel gennaio 2013, il primo anno e mezzo è stato giocato molto bene dove ha segnato in totale 30 gol. Terminato il prestito, ha fatto ritorno per una stagione al Liverpool per poi essere acquistato a titolo definitivo dal club di via Aldo Rossi. La seconda esperienza al Milan però non è positiva. Infatti, nella stagione 2015/2016, segna solo 3 gol in 23 presenze e a fine anno viene ceduto al Nizza. Complessivamente Balotelli ha segnato con il Milan 33 reti in 77 partite giocate. Il Milan gli fa gli auguri con un post pubblicato sui profili social.