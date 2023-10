Avvocato Raimondo: "Ecco l'importo ufficiale del vendor loan al 30 giugno 2023"

Interessante articolo rilasciato dall'Avvocato Felice Raimondo, che sul proprio sito web riporta scrupolosamente documenti e dati relativi all'acquisizione del club rossonero da parte di Redbird.

L'acquisto del Milan da parte di Redbird si è concluso il 31 agosto 2022 e nel bilancio 2021\22 sono emersi anche alcuni dettagli dell'operazione. Nel documento era possibile leggere che: in data 31 agosto 2022 è stats perfezionata la cessione di n. 218.008.094 azioni ordinarie della Capogruppo AC Milan S.p.A. da Rossoneri Sport Investment Luxembourg ad ACM bidco B.V.

In pari data le predette azioni sono state costituite da ACM Bidco B.V, quale costituente il pegno, in pegno in favore di Rossoneri Sport investment Luxembourg, quale creditore garantito. L'acquisto del club è avvenuto in parte con capitali proprio e in parte con un prestito, concesso dal venditore (Elliott) al compratore (Redbird). Inizialmente le indiscrezioni parlavano di un prestito per un ammontare tra i 200 e i 550 milioni di euro. Più di recente, lo stesso Cardinale ha svelato al Corriere della Sera quanto segue: "La realtà è che alla proprietà RedBird fa capo il 100% del Milan: ha messo 600 milioni di capitale e controlla il 100% di quel capitale. Ho ritenuto che la continuità con Elliott fosse una virtù e per ciò ho preferito un suo puro finanziamento, senza quote nel capitale, per 550 milioni a un tasso di interesse molto interessante, che pagherò in 3 anni".

Esiste il pezzo di carte che svela le vere cifre? Lo scrivente aveva già chiarito che la scoperta sarebbe avvenuta dalla lettura dei documenti ufficiali dell'acquirente o del venditore e, in data odierna, in base alla lettura dei risultati finanziari di ACM Bidco, è possibile indicare in anteprima assoluta l'ammontare esatto del debito al 30 giugno 2023, così come approvato e adottato in data 26 settembre 2023.

La società che ha acquistato il Milan possiede un debito pari a euro 585.236,186 e questo importo, comprensivo di interessi, corrisponde al vendor loan, ossia il prestito che Elliott ha concesso a Redbird. La cifra coincide con le indiscrezioni e le rivelazioni fatte dallo stesso Cardinale.