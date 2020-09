Azzurri: Prove anti-Bosnia, spazio al tridente

(ANSA) - FIRENZE, 31 AGO - Secondo allenamento per gli azzurri a Coverciano in vista dell'esordio stagionale venerdì al Franchi di Firenze contro la Bosnia, prima gara della Nations League. La sessione di lavoro si è svolta sotto la pioggia e in un clima autunnale, Roberto Mancini nelle esercitazioni tattiche ha ricomposto subito in difesa la coppia Bonucci-Chiellini, nel tridente spazio a Immobile con Belotti in alternativa, a destra Bernardeschi poi Chiesa, con Insigne a sinistra. Mentre a centrocampo si sono alternati Sensi e Cristante in attesa dell'arrivo di Jorginho. Domani alle 18 la Nazionale si allenerà alleneranno al Franchi mentre la rifinitura della vigilia, il 3 settembre, la effettueranno a Coverciano. (ANSA).