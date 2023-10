B. Dortmund, Fullkrug: "Gli italiani vanno in profondità e difendono con pazienza. Noi abbiamo ottimi difensori"

Niklas Fullkrug, attaccante del Borussia Dortmund, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni riportate da PianetaMilan.it:

Domani la prima di Champions in casa...

"Qui sarà una partita diversa, sono contento di essere qui, sarà speciale. Non penso ai vantaggi, conta come si affronta. Bisogna cercare di vincerla. Non ci penso. Sarà un'esperienza fantastica per me. Anche i miei compagni mi hanno detto che sarà più speciale rispetto alla Bundes".

Dortmund in periodo positivo?

"Sono felice che abbiamo vinto le ultime tre. Sarà un'esperienza fantastica. Abbiamo fatto punti in campionato, l'anno scorso avevamo fatto bene. Ci siamo sviluppati in una certa direzione, molti hanno detto che l'abbiamo fatto inconsapevolmente, siamo stati criticati. Però abbiamo fiducia mentale e in noi stessi, molto importante. Abbiamo giocato bene con l'Hoffenheim e ci dimostra che possiamo avere fiducia in noi stessi. Abbiamo ottimi giocatori. Vincere è sempre bello".

Com'è giocare contro le italiane?

"Penso che abbiamo ottimi difensori nel nostro campionato, molto fisici. Gli italiani vanno in profondità e difendono con pazienza. La prepareremo al meglio. Abbiamo la nostra strategia e le nostre idee. Con la giusta concentrazione possiamo giocare con tutti".