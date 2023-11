B.Dortmund, Terzic: "Non posso promettere al Milan che batteremo il PSG"

vedi letture

Edin Terzic, allenatore del Borussia Dortmund, ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria per 1-3 contro il Milan e la qualificazione agli ottavi di Champions: "Siamo molto contenti, molto soddisfatti e anche orgogliosi, non è facile giocare a San Siro. Siamo riusciti a passare questo gruppo, il gruppo della morte, con due vittorie fuori casa. Non è facile vincere in trasferta in Champions, soprattutto contro Milan e Newcastle. Lo abbiamo fatto bene e per questo siamo molto contenti".

Quanto sentivate questo match e quanto lo sentiva lei?

"C'è sempre molta pressione nell'allenare queste grandi squadre. Nessuno può giudicare la pressione che sentivamo, come l'abbiamo sentita per ciò che volevamo ottenere e raggiungere. Volevamo mostrare perché eravamo qui e lo abbiamo fatto molto bene oggi. Per noi non c'è differenza tra le competizioni e gli avversari, ciò che cambia per noi è vincere o perdere. Abbiamo fatto una grande prova, ora ci prepareremo per la prossima sfida".

Il Milan spera in una vostra vittoria.

"Non posso promettere al Milan che batteremo il PSG. Posso solo promettere ai nostri tifosi e a noi stessi che vogliamo vincere ogni partita, ci prepareremo così anche per la prossima sfida contro il PSG perché c'è tanta differenza anche nell'arrivare primi o secondi nel girone, anche questo è molto importante per noi. Possiamo solo promettere questo a noi stessi e ai nostri tifosi".