Baiocchini: "Bennacer e Jovic vanno recuperati. Serve un Fonseca anche psicologo"

Tempo di sosta nazionali, con il Milan che sta osservando quattro giorni di riposo dopo aver "perso" 21 giocatori partiti con le loro rispettive selezioni e dopo averne ancora qualcuno non al meglio e fermo ai box. Al rientro dalla pausa i rossoneri saranno chiamati al riscatto dopo un inizio non scintillante di stagione e per farlo ci sarà bisogno dell'apporto di tutti, anche di Ismael Bennacer e Luka Jovic che sono stati in procinto di salutare Milanello in estate e hanno avuto poco spazio nelle prime tre. Sullo stato di forma di algerino e serbo ha parlato il collega di Sky Sport Manuele Baiocchini.

Le parole di Baiocchini sullo stato di condizione di Bennacer e Jovic: "Bennacer resta al Milan e va recuperato, è stato fondamentale per il centrocampo rossonero negli ultimi anni. Questo deve essere l’anno del definitivo rilancio. Lo stesso anche per Jovic, anche lui sembrava sul punto di partire: è stato tenuto fuori dalla lista Uefa e anche dalla partita con la Lazio per un problema alla schiena. Serve un Fonseca allenatore ma anche psicologo".