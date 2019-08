Manuele Baiocchini, intervenuto su Sky Sport 24, ha commentato le dichiarazioni di Marco Giampaolo su Suso: "Quando un allenatore mette il certificato di qualità in questa maniera su un giocatore, dimostra che la volontà sua è di tenerlo, se si è esposto così in conferenza stampa è un messaggio: non me lo vendete".