Baiocchini: "Ibra aspetta una data certa per il ritorno agli allenamenti. Futuro? Per ora solo ipotesi"

Intervenuto su Sky Sport 24, Manuele Baiocchini ha parlato della situazione e del futuro di Zlatan Ibrahimovic: “Da quello che abbiamo capito Ibrahimovic vuole avere una data certa per il ritorno agli allenamenti. Quando si saprà una data ufficiale lui rientrerà a Milano e si metterà a completa disposizione. La cosa da dire è che Ibra in Svezia si sta allenando con l’Hammarby e quindi si sta allenando anche meglio rispetto agli altri giocatori che sono in casa. In Svezia ci sono meno restrizioni ed è possibile farlo, quindi Ibra per continuare a mantenere un livello fisico ottimale sta continuando ad allenarsi nel suo paese natale. Per lui non avrebbe senso tornare in Italia prima di avere la certezza di poter continuare ad allenarsi, quando ce l’avrà tornerà. Questo non vuol dire che non ha risposto alla convocazione del Milan ma che per il momento preferisce rimanere lì per cercare di mantenere la miglior condizione fisica possibile. Ibra comunque ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno, quindi è e rimane un giocatore del Milan. Quello che succederà dopo non lo sappiamo, però dopo il licenziamento di Boban, Ibra in qualche modo non l’ha presa bene perché il croato era il dirigente che l’aveva scelto, aveva puntato su di lui e gli aveva garantito un futuro da protagonista nel Milan. Senza Boban bisognerà capire se ibra sentirà la stessa importanza sulla sua persona. Però questo è un discorso che parte dal 30 giugno in poi, quando il suo contratto sarà scaduto. In questo momento il suo futuro non si conosce, possiamo solo fare delle ipotesi e facendo delle ipotesi il suo futuro potrebbe essere lontano dal Milan, ma solo dal 30 giugno in poi”.