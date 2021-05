Baiocchini: "Il Milan contro l'Atalanta dovrà ripetere la partita fatta con la Juventus"

Emanuele Baiocchini, inviato di Sky, ha parlato del Milan direttamente da Casa Milan. Baiocchini ha dichiarato: “Il Milan dovrà fare il tifo solo per sé stesso contro l’Atalanta, provando a vincere il match. I rossoneri dovranno tirare fuori tutto quello che hanno come hanno fatto contro la Juventus, che è stata la partita meglio giocata in tutta la stagione. L’Atalanta è l’unica squadra che il Milan non ha battuto sotto la gestione Stefano Pioli. I risultati sono 2 vittorie per i bergamaschi e un pareggio l’anno scorso sul finale di campionato. Il Milan di Pioli ha incassato 9 gol in 3 sfide contro l’Atalanta di Gasperini, segnandone solo 1”.