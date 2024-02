Baiocchini: "Il Milan si è ripreso, media da 2,55 punti a partita"

vedi letture

Manuele Baiocchini, giornalista SkySport, ha fatto il punto sui rossoneri: "Il Milan si è ripreso. Dall'ultima sconfitta contro l'Atalanta del 9 dicembre scorso ha vinto 7 partite pareggiandone due i rossoneri hanno una media di 2.55 punti a partita, da scudetto insomma se l'Inter non stesse facendo un campionato straordinario e se lo stesso Milan non avesse perso punti importanti nel corso del mese di novembre. In questo momento, però, il Milan non è in corsa per lo scudetto ma ha intenzione di vincerle tutte e capire cosa succederà".

poi dall'infermeria: "Ci sono tre notizie per il Milan, una negativa che riguarda Calabria. Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il capitano del Milan hanno evidenziato un edema al muscolo breve adduttore sinistro. Nulla di particolarmente grave ma salterà Rennes e Monza per poi essere rivalutato settimana prossima. Thiaw e Caldara in gruppo, recuperati visto che oggi si sono regolarmente allenati in gruppo".