Baiocchini: "Il Milan spera che Donnarumma si svegli un giorno e firmi il contratto. Fase di stallo"

Manuele Baiocchini, inviato di Sky, ha riferito quelle che sono le ultime notizie sul Milan direttamente dal centro sportivo di Milanello. "Rinnovo Gianluigi Donnarumma? Situazione in stallo. Il Milan ha fatto 3 proposte arrivando ad offrire 8 milioni per 2 anni, ma la richiesta è di 12 milioni e capite bene che a 2 mesi dalla scadenza del contratto, la situazione è complicatissima. Il Milan spera che Donnarumma si svegli un giorno e firmi il contratto, ma la sensazione non è questa. Alla finestra c’è la Juventus, ma vanno analizzate bene alcune situazioni. La Juventus ha Wojciech Szczesny sotto contratto che paga 7 milioni all’anno e in una situazione di pandemia è difficile che un big club vada ad offrire tanti soldi per il portiere polacco. Ma se il Milan non trovasse l’accordo con Donnarumma, la Juventus sarebbe di certo interessata”.