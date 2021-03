Baiocchini: "Il Milan vorrebbe tenere Calhanoglu per molti anni. Rinnovo? Contatti nei prossimi giorni"

Intervenuto a Sky Sport, Manuele Baiocchini ha parlato così dei rinnovi di Calhanoglu e Donnarumma: "Calhanoglu è un giocatore decisivo del Milan, e contro la Fiorentina lo ha dimostrato. I suoi numeri migliorando di stagione in stagione: è arrivato a quota 8 assist. I trequartisti sono quelli che devono creare gioco e occasioni da gol, lo dimostrano anche i 22 passaggi chiave. Ha dieci partite per migliorare i dati dello scorso anno. E' andato in crescendo, quindi può fare ancora meglio. Il Milan vorrebbe tenerlo tanti anni ancora e gli ha fatto una proposta importante e lui la sta valutando. Ci saranno contatti nei prossimi giorni".