Baiocchini: "La difesa a tre sarà confermata: tutti i giocatori più tranquilli"

vedi letture

Il Milan si è allenato questa mattina a Milanello e il terzino inglese Kyle Walker ha fatto il suo ritorno definitivo in gruppo (leggi qui). Domani sarà giorno di vigilia, domenica si gioca al Penzo contro il Venezia alle 12.30 in occasione del 34° turno di campionato. Il collega di Sky Sport 24 Manuele Baiocchini è intervenuto e ha offerto una panoramica generale di quelle che potrebbero essere le scelte di Sergio Conceicao.

Le parole di Manuele Baiocchini: "Credo che la difesa a tre sarà confermata: ha giocato tre partite e vinto due volte, con sette gol fatti. Ha perso quella di mezzo con l'Atalanta, una partita un po' strana. Questo modulo in generale sembra garantire una solidità difensiva diversa, tutti i giocatori si sentono un po' più tranquilli e confidenti, con i tre centrali dietro. Per ora i difensori sono stati Gabbia, Tomori e Pavlovic: Gabbia non sta benissimo, ha dolore al collo. Stamattina ha ripreso ad allenarsi con la squadra ma comunque il collo è ancora dolente".

Poi Baiocchini ha continuato: "Sta molto bene invece Malick Thiaw e potrebbe esserci un cambiamento lì, in una formazione molto simile al derby. Non mi aspetto grandi cambiamenti, statnno tutti bene: Jovic non si tocca, Reijnders uno dei migliori centrocampisti in Europa. Da capire se giocherà Walker o continuerà a giocare Jimenez che ha dimostrato anche con il 3-4-3 di cavarsela piuttosto bene: potrebbe essere confermato anche loro"