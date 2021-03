Baiocchini: "Non arrivano grandi notizie dall'infermeria. Solo Tonali recupera per Verona"

Manuele Baiocchini, inviato di Sky a Milanello, ha riferito quelle che sono le ultime notizie sul Milan e sugli infortunati. Baiocchini ha detto: “Non arrivano grandi notizie dall’infermeria. Solo Sandro Tonali potrebbe recuperare per Verona. Per gli altri (ossia Ibrahimovic, Bennacer, Mandzukic e Calhanoglu), la vedo dura se non impossibile recuperare. Questo si va ad aggiungere alla stanchezza e alla poca brillantezza dell’ultimo periodo. Stefano Pioli ha detto che bisogna mantenere l’equilibrio, ma dobbiamo anche parlare di un Milan che sta cedendo il passo alle altre squadre, soprattutto all’Inter. Le possibilità che il Milan possa vincere lo scudetto si affievoliscono giornata dopo giornata. I rossoneri fuori casa stanno facendo bene e dunque, potrebbero reagire ancora una volta come hanno fatto la settimana scorsa contro la Roma”.