Baiocchini: "Questa sera Conceiçao e dirigenti si aspettano una forte reazione da parte del gruppo squadra"

Ci avviciniamo sempre di più all'imminente sfida di questa sera tra Milan e Girona, in programma alle 21.00 a San Siro. I rossoneri di Mister Conceição sono pronti a dimostrare il proprio valore in questa competizione europea, alla ricerca di punti fondamentali per puntare alla qualificazione quando siamo quasi agli sgoccioli della prima fase. Di questo e altro ha voluto parlare il giornalista e inviato Manuele Baiocchini. Queste le sue parole a Sky Sport:

"Tutti si aspettano una svolta questa sera, da Sergio Conceiçao, al suo staff e dirigenza. Il tecnico portoghese ha usato parole dure dopo la sconfitta contro la Juventus, il Milan stasera dovrà dare un forte segnale per diventare padrone, totalmente del suo destino. Una buona notizia per i tifosi rossoneri è anche la presenza di Pulisic, che sta molto meglio e potrebbe giocare magari nella ripresa".

DOVE VEDERE MILAN-GIRONA

Data: mercoledì 22 gennaio 2025

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Amazon Prime Video

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Tobias Stieler GER

Assistenti: Cristiano Gittelmann GER - Mark Borsch GER

Quarto uomo: Matthias Jöllenbeck GER

VAR: Sören Storks GER

AVAR: Bastian Dankert GER