Bakayoko, occhio alle tempistiche: il francese non gioca dal 7 marzo

Tiemoué Bakayoko, ex rossonero, rientrerà al Chelsea dopo la fine del prestito al Monaco. Il centrocampista francese è ancora nel mirino del Milan, tant'è che potrebbe tornare se si manifesteranno le giuste condizioni: prezzo favorevole da parte dei Blues e rinuncia importante sull'ingaggio da parte del giocatore. Il club rossonero dovrà effettuare anche altre valutazioni, soprattutto fisiche, in quanto Bakayoko non gioca una partita dallo scorso 7 marzo, data di Nizza-Monaco ed ultima sfida dei monegaschi prima dello stop definitivo della Ligue 1. Qualora l'operazione si concretizzasse a fine settembre, il Milan si ritroverebbe un calciatore che non scende in campo da sette mesi.