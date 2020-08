Bakayoko, per la cessione a titolo definitivo la richiesta del Chelsea è di 25 milioni

Per evitare una minusvalenza dalla cessione di Tiemoué Bakayoko, al Chelsea basterebbe incassare 15 milioni di euro, ma la volontà degli inglesi è quella di fare una plusvalenza e per questo per cedere il centrocampista francese a titolo definitivo chiede 25 milioni. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che spiega che il Milan, che vorrebbe riportare il giocatore a Milanello, giudica eccessiva la cifra richiesta dai Blues.